+++ Corona-News aktuell +++: EU-Behörde gibt grünes Licht für Booster und Impfstoff für Kinder

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 189.105 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 20.684 Fälle weniger als am Samstag vor einer Woche, als 209.789 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1350,4 von 1371,7 am Vortag. 210 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 121.202. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 13,4 Millionen Corona-Tests positiv aus.