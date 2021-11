+++ Corona-News aktuell +++: Europäische Arzneimittelbehörde genehmigt Kinderimpfstoff von Biontech

Den Menschen in Deutschland steht nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) genug Corona-Impfstoff für alle Auffrisch-, Erst- und Zweitimpfungen in diesem Jahr zur Verfügung. Dabei wirke der Moderna-Impfstoff genauso gut und habe genauso wenig Nebenwirkungen wie der von Biontech/Pfizer, betonte Spahn im Schulterschluss mit Wissenschaftlern am Montag in Berlin. „Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff“, sagte der geschäftsführende Minister. Ein Großteil der Booster-Impfungen werde aber mit dem von vielen Bürgerinnen und Bürgern bevorzugten Impfstoff von Biontech vorgenommen werden können.