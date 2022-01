+++ Corona-News aktuell +++: Höchststand der Corona-Neuinfektionen – Bundestag stimmt über neue Quarantäneregeln ab

In Hamburg stand die Demonstration unter dem Motto „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“. Entgegen den Aufforderungen der Veranstalter trugen viele Teilnehmer keine Masken und hielten sich auch nicht an Abstandsregelungen. In Frankfurt am Main demonstrierten nach Polizeiangaben bis zu 8000 Menschen. In Düsseldorf und Freiburg waren es laut Polizei bis zu 6000 Menschen, in Magdeburg rund 5000 Menschen in zum Teil nicht angemeldeten Protestmärschen. Knapp 2000 Teilnehmer waren es im hessischen Wetzlar und rund 1250 im rheinland-pfälzischen Trier. In Schwerin versammelten sich nach Polizeiangaben rund 1600 Gegner von Corona-Maßnahmen, in Regensburg etwa 2700 und in Ansbach (beide Bayern) rund 2000 Demonstranten.