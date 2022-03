+++ Corona-News aktuell +++: Impfpass-Fälschungen: Erneut große Razzia im Rheinland

In Sachsen nahmen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen besonders viele Menschen an Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen teil. Die Polizei zählte rund 10.400 Teilnehmer, der größte einzelne Aufzug fand in Bautzen mit 2800 Menschen statt. In Sachsen-Anhalt zählte die Polizei in Halle (Saale) bei einem Aufzug etwa 2000 Menschen.