+++ Corona-News aktuell +++ Impfpflicht gilt nun in Frankreich für bestimmte Berufsgruppen

Die sogenannte „2G“-Regel soll in Niedersachsen künftig in mehr Bereichen angewendet werden können – etwa in der Gastronomie, der Kultur, bei Veranstaltungen oder dem Sport. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag im Landtag in Hannover an. Bei Anwendung der „2G“-Regel sollen dann die Maskenpflicht und das Abstandhalten entfallen.