+++ Corona-News aktuell +++: Kritik an Wegfall von Isolationspflicht für Corona-Infizierte

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, sagte, statt wie erhofft Personalausfälle zu vermeiden, würden vermehrt infizierte Personen zur Arbeit kommen und andere anstecken. „Die Anzahl der Infektionen wird also steigen. Damit wird aber auch die Anzahl der Erkrankungen steigen, mit der dann wieder Personal ausfällt“, sagte der Immunologe der dpa. Bei vielen Menschen komme zudem die Nachricht an, dass man trotz einer Infektion weiter am öffentlichen Leben teilnehmen könne. Dass es immer noch „dringend empfohlen“ sei, sich zu isolieren, werde in der Kommunikation wohl untergehen.