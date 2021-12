+++ Corona-News aktuell +++: Lauterbach: Schnelle Booster-Kampagne soll „Hauptwerkzeug“ sein

Was raten Experten gegen Omikron? Die Welle flachhalten: Das ist das Motto, das viele Wissenschaftler und die WHO ausgeben. Auf die Kombination von Maßnahmen komme es an: „Do it all. Do it consistently. Do it well (Macht alles. Macht es konsequent. Macht es gut)“, sagte WHO-Chef Ghebreyesus. Das Impfen allein werde kein Land aus dieser Krise bringen. Es brauche zusätzlich etwa Masken, Abstand, Lüften, Handhygiene. Mehrere Experten halten an Omikron angepasste Impfstoffe für nötig. Deutsche Experten riefen am Mittwoch zu schnellem, vorsorglichem Handeln auf. Man müsse auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sein. Auch auf den Worst Case wie etwa steigende Krankenhausbelegungen.