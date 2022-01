+++ Corona-News aktuell +++: Neuinfektionen auf Rekordniveau: Inzidenz erstmals bundesweit über 1000

Damit knüpft der Verband an jüngere Forderungen von Wirtschaftsverbänden nach einer sogenannten Arbeitsquarantäne an. „Dieses Instrument, bei dem unter Quarantäne stehende Beschäftigte im Rahmen eines besonderen Hygienekonzepts weiter arbeiten können, hat sich bereits in der ersten und zweiten Welle der Pandemie bewährt“, teilte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) bereits Anfang Januar mit.



Mehr zum Thema: „Die Infizierten-Schicht könnte das gesamte Netz steuern“