+++ Corona-News aktuell +++: Omikron treibt Infektionszahlen in Mittel- und Osteuropa auf Höchststände

Die hochansteckende Corona-Variante Omikron treibt die Infektionszahlen in Mittel- und Osteuropa auf neue Höchststände. Russland meldete am Mittwoch den sechsten Tag in Folge einen Rekord: 74.692 positive Fälle. Einen Tag zuvor waren es noch 67.809. Der Arbeitsgruppe der Regierung zufolge gab es 657 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Polen rechnet am Mittwoch erstmals seit Beginn der Pandemie mit mehr als 50.000 Neuinfektionen. „Die Wucht der fünften Welle nimmt zu“, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Waldemar Kraska. Die Infektionszahlen würden in den kommenden Tagen noch weiter steigen. Omikron mache inzwischen etwa 40 Prozent der neuen Fälle aus.