+++ Corona-News aktuell +++: RKI meldet 30.789 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt auf 1089,0

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 30.789 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 10.340 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 41.129 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 22,67 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1080,0 von 1097,9 am Vortag. 13 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 131.728.