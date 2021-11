+++ Corona-News aktuell +++: RKI meldet 50.000 Neuinfektionen – Merkel fordert „nationale Kraftanstrengung“

So müssten Bund und Länder bei der sogenannten Hospitalisierungsrate festlegen, ab wann man handeln müsse. Die Quote gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro Woche auf 100.000 Einwohner ins Krankenhaus eingeliefert werden. Merkel mahnte, dass sich die Inzidenz in einigen Ländern wieder auf die Höchstwerte zum Jahreswechsel 2020/21 zu bewegten. „Das heißt, ein Handeln muss schnell verabredet werden, und wir müssen natürlich auch zu einer Kontrolle der Maßnahmen kommen, die wir beschlossen haben“, sagte sie. Zudem müssten die über 60-Jährigen schnell geimpft werden. Das seien etwa 24 Millionen Menschen in Deutschland und sogar noch mehr, wenn man die Pflegekräfte dazurechne. „Es bedarf also einer wirklichen gemeinsamen nationalen Kraftanstrengung“, mahnte sie.