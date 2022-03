+++ Corona-News aktuell +++: RKI: Omikron-Subtyp BA.2 lässt Fallzahlen steigen

Dashboard des RKI, die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder und liegt nun bei 1388,5 7-Tage-Inzidenz, Dashboard des RKI auf einem Monitor am 10.03.2022 in Siegen/Deutschland. *** Dashboard of the RKI, the 7 day incidence is rising again and is now at 1388.5 7 day incidence, dashboard of the RKI on a monitor on 10 03 2022 in Siegen Germany.

IMAGO/Rene Traut

Bild: