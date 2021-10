+++ Corona-News aktuell +++ RKI registriert 4799 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 63,6

In einigen Bundesländern müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht bald keine Masken mehr tragen. In Bayern soll von nächster Woche an im Unterricht keine Maskenpflicht mehr gelten, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an. Das will die CSU am Donnerstag in der Kabinettssitzung beschließen. Die Zustimmung des Koalitionspartners, den Freien Wählern, gilt als sicher. An den Schulen im Saarland gilt von Freitag an keine Maskenpflicht mehr – sowohl in den Klassenzimmern als auch in allen anderen Bereichen, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit.