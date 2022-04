+++ Corona-News aktuell +++: Scholz bedauert – und schließt neuen Anlauf zu Corona-Impfpflicht aus

Bei Volkswagen, Audi, BMW und Tesla in China stehen Werke still. Zig-Millionen Menschen dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. Der Corona-Lockdown in Shanghai bremst den Umschlag im größten Hafen der Welt. Schon die Lastwagen fehlen. Der Frachtverkehr im größten Produktionsland der Erde geht spürbar zurück. „Wenn China einen Schluckauf bekommt, haben wir alle eine schwere Erkältung anderswo in der Welt der Lieferketten“, warnt der Vorsitzende der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke.