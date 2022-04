+++ Corona-News aktuell +++: Söder positiv auf Corona getestet - Golf-Reise abgesagt

Die chinesischen Behörden haben erste Lockerungen des Corona-Lockdowns in der Finanzmetropole Shanghai angekündigt. Einzelne Gebiete in der Stadt würden entsprechend den Ergebnissen der jüngsten Corona-Tests in drei Klassen unterteilt, sagte Vizebürgermeisterin Zong Ming am Samstag. Ein strikter Lockdown solle nur in der letzten Klasse gelten.