+++ Corona-News aktuell +++: Verfassungsgericht genehmigt Pflege-Impfpflicht

Den Lockdown will Chinas größte Stadt im Juni beenden. Ab Anfang des Monats sollen wieder mehr Unternehmen in den coronafreien Gebieten von Shanghai den normalen Betrieb aufnehmen dürfen. Die Stadt strebe an, „die Arbeit und die Produktion so schnell wie möglich wieder vollständig aufzunehmen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Zhang Wei auf einer Pressekonferenz. Im restlichen Monat Mai würden aber noch viele Beschäftigte in „geschlossenen Kreisläufen“ verbleiben – was häufig bedeutet, dass die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen wohnen.