+++ Corona-News aktuell +++: Verstoß gegen Corona-Regeln: Johnson muss Geldstrafe zahlen

Als strahlender Staatsmann ließ sich Boris Johnson für seinen Blitzbesuch in Kiew feiern, doch nur wenige Tage später haben den britischen Premierminister seine Altlasten krachend eingeholt. Wegen der „Partygate“-Affäre wird die Londoner Polizei gegen Johnson eine Geldstrafe verhängen, wie eine Regierungssprecherin am Dienstag sagte. Es geht um die Feier in Johnsons Büro zu seinem Geburtstag am 19. Juni 2020. Johnson kündigte am späten Nachmittag an, die Strafe zu zahlen. Er sei sich damals nicht bewusst zu gewesen, dass er die Regeln verletzt haben könnte, sagte er dem Sender BBC. „Aber natürlich hat die Polizei etwas anderes festgestellt und ich respektiere das Ergebnis ihrer Ermittlungen komplett.“ Details über die Höhe der Geldstrafen wurden zunächst nicht mitgeteilt. Nach den Lockdown-Vorschriften drohen Personen, die sich an Versammlungen von mehr als 15 beteiligt haben, Strafen von 800 Pfund (950 Euro).