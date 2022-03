+++ Corona-News aktuell +++: „Weitestgehend zur Normalität zurück“ – Übergangsregeln gelten für Länder bis 2. April

Die Omikron-Welle nimmt erneut Fahrt auf: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen. So wurden 215.854 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 29.448 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 186.406 positive Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg den siebten Tag in Folge auf 1319,0 von 1293,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner infiziert haben. 314 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle in Deutschland auf 124.764. Die Zahl der Intensivpatienten mit dem Virus in Krankenhäusern lag am Dienstag bei 2121.