+++ Corona-Update +++ 9113 Corona-Neuinfektionen und 508 Todesfälle

Spahn will kostenlose Schnelltests für alle ab 1. März

Um die Gefahr einer erneuten Ausbreitung von Corona-Infektionen bei geplanten Öffnungsschritten zu begrenzen, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ab dem 1. März allen Bürgern kostenlose Schnelltests anbieten. Das kündigte der CDU-Politiker am Dienstag auf Twitter an. Auch die Corona-Selbsttests, für die kein geschultes Personal mehr benötigt wird, sollten bald verfügbar sein, fügte er hinzu. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am Dienstag erstmals seit längerem wieder eine im Vergleich zur Vorwoche gestiegene Zahl an Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das Gesundheitsministerium führt dies nach einer Prüfung der Zahlen aber vor allem darauf zurück, dass am Dienstag vor einer Woche 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen erst einen Tag später mitgezählt worden waren. Etliche Bundesländer hatten angekündigt, dass sie ab dem 22. Februar die Grundschulen und Kitas wieder öffnen wollen. Das Gesundheitsministerium hatte betont, dass die Zulassung der in Österreich bereits eingesetzten Selbsttests Anfang März zu erwarten sei. Zuvor soll das Paul-Ehrlich-Institut die Qualität der Tests prüfen. „Diese Testmöglichkeiten können zu einem sicheren Alltag beitragen, gerade auch in Schulen und Kitas“, twitterte Spahn. Das Ministerium verhandele mit mehreren Herstellern