+++ Corona-Update +++ Astrazeneca wegen Liefer-Kürzungen in die EU unter Druck

Der Druck auf den britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca wegen gekürzter Impfstoff-Lieferungen in die EU nimmt zu. Mitgliedsstaaten sollten überlegen, wegen Vertragsbruch vor Gericht zu ziehen, wie Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics am Dienstag sagte. „Die Möglichkeit sollte erwogen werden und sie sollte unter den EU-Ländern koordiniert werden,“ erklärte er. Die europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Franziska Brantner, hatte zuvor rechtliche Schritte gefordert. Der in Großbritannien zuständige Minister, Nadhim Zahawi, äußerte sich dagegen im Sender Times Radio zuversichtlich, dass sowohl Großbritannien als auch die EU bestellte Impfdosen auch erhalten würden.