+++ Corona-Update +++ Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein

Die Gesundheitsämter prüfen mit Hochdruck, ob Passagiere aus Großbritannien das mutierte Corona-Virus nach Deutschland eingeschleppt haben. Hunderte Fluggäste, die noch vor dem Flugverbot ab Mitternacht aus Großbritannien ankamen, mussten die Nacht an Airports verbringen und auf ein Testergebnis warten. In Hannover stellten die Behörden bei einer Person einen positiven Test fest. „Weitere Labortestungen müssen nun ergeben, ob es sich um die mutierte Virusart handelt“, teilte die Region Hannover am Montag mit. Regionspräsident Hauke Jagau wollte sich noch am Nachmittag vor der Presse äußern.Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau, auch wenn die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) zum Wochenstart wieder vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet haben. Innerhalb eines Tages wurden 16.643 neue Fälle übermittelt, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab. Am vergangenen Montag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 16.362 etwas darunter gelegen. Allerdings sind die Zahlen zu Wochenbeginn meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Den Höchstwert mit 33.777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben – darin waren jedoch rund 3500 nachgemeldete Fälle vom Vortag enthalten.