+++ Corona-Update +++ Corona-Ansteckungsrate: R-Wert sinkt unter kritischen Wert

Am Abend verleiht Kanzlerin Angela ihrer „großen Sorge“ Ausdruck. Die am Montag in Kraft getretenen Einschränkungen seien dringend erforderlich. Merkel sagt, sie seien schweren Herzens entschieden worden, aber auch aus voller Überzeugung - um das Ziel zu erreichen: „Wenn wir das einen Monat mit aller Konsequenz durchhalten, kann das in dieser zweiten Welle ein Wellenbrecher sein“, sagt Merkel. Die Pandemie ist „ein sehr besonderes und sehr herausforderndes Ereignis“, das es so wohl „nur einmal pro Jahrhundert“ gebe. Die Bundeskanzlerin wird am 16. November mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Zwischenbilanz der Einschränkungen ziehen. Sie werde politisch alles tun, dass die Maßnahmen auf den November begrenzt blieben.