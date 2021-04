+++ Corona-Update +++ Deutschland plant bilateralen Vertrag zum Sputnik-V-Ankauf

Für Verunsicherung sorgten erneut die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das RKI meldete am Mittwoch deutlich weniger Corona-Neuinfektionen als am Mittwoch der Vorwoche. Allerdings weist das Institut selbst darauf hin, dass sinkende Zahlen auch daran liegen könnten, dass an Ostern weniger Menschen einen Arzt aufsuchten und somit weniger getestet werde. Am Mittwoch wurden 9677 Neuinfektionen gemeldet nach 17.051 in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 110,1 von 123,0 am Vortag. Sie gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner anstecken. 298 weitere Menschen sind laut RKI in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.