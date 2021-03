+++ Corona-Update +++ Warten auf die EMA: Impfgipfel soll voraussichtlich verschoben werden

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.390.928 nachgewiesene Infektionen mit Corona in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.198.000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Corona gestorben sind, stieg auf 67.903.