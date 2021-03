+++ Corona-Update +++ 12.674 Corona-Neuinfektionen und 239 Todesfälle

Angesichts vielen Corona-Toten in Deutschland wird auch eine Verlängerung des Lockdowns über Anfang Januar hinaus immer wahrscheinlicher. „Ich rechne damit, dass wir zunächst am 5. Januar, wenn wir uns das nächste Mal treffen, das Ganze noch nicht genau beurteilen können und deswegen den Lockdown noch fortsetzen müssen“, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) der Sendergruppe RTL/ntv am Montag. Saarlands Regierungschef Tobias Hans äußert sich ähnlich. Der Lockdown müsse aus seiner Sicht „auch Anfang Januar verlängert werden“, so der CDU-Politiker. Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten hatten sich Mitte Dezember auf die Schließung der meisten Geschäfte bis zum 10. Januar verständigt.