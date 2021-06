+++ Corona-Update +++ Digitaler Impfnachweis ab 14. Juni in Apotheken

Bislang spielt die vor einigen Wochen als besorgniserregend eingestufte Corona-Variante Delta (B.1.617.2) in Deutschland nach RKI-Daten eine untergeordnete Rolle. Ihr Anteil an untersuchten Proben aus der Woche vom 17. bis 23. Mai betrug 2,1 Prozent. Das geht aus einem RKI-Bericht vom Mittwochabend hervor. In den Wochen zuvor hatte der Anteil leicht, aber beständig zugenommen, auf bis zu 2,4 Prozent. Die zuerst in Indien festgestellte Mutante hat damit den RKI-Daten zufolge in Deutschland den zweitgrößten Anteil.