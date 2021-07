+++ Corona-Update +++ Diskussion über Strafen für geschwänzte Impftermine

RKI: Corona-Inzidenz in Deutschland steigt erstmals seit langem wieder

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erstmals seit Wochen leicht gestiegen. Dieser Wert, der angibt, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben, lag am Sonntag bei 5,0, nach 4,9 am Samstag, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Sieben weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.030. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,73 Millionen Corona-Tests positiv aus. Auch dank der verstärkten Impfungen hat sich die Gesamtlage zuletzt merklich verbessert, allerdings blicken Politik