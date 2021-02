+++ Corona-Update +++ Eine Verlängerung des Lockdowns zeichnet sich ab

Gesundheitsminister Jens Spahn kündigte nach dem Corona-Kabinett an, dass man die Zahl der Helfer in den Gesundheitsämtern weiter aufstocken wolle. Das Divi-Register meldete am Montag erstmals seit langem mit 3952 wieder eine leicht gestiegene Anzahl von Covid-Intensivpatienten in Krankenhäusern.

Am Mittwoch müssen Merkel und die 16 Ministerpräsidenten entscheiden, wie es nach dem derzeit bis zum 14. Februar geltenden Lockdown weiter gehen soll. Regierungssprecher Steffen Seibert wies darauf hin, dass bis dahin weder die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz bei Neuinfektionen unter den angestrebten Schwellenwert von 50 gesunken sei, noch das RKI neue Zahlen über die Ausbreitung des Virus vorlegen könne. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnte in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, dass die Infektionszahlen angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Varianten schnell wieder in die Höhe schießen könnten.