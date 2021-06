+++ Corona-Update +++ Inzidenz erstmals seit drei Wochen wieder leicht gestiegen

In Sachsens Hauptstadt DRESDEN wurden laut einer Stadtsprecherin etwa 40 Verstöße gegen die Ausgangssperre registriert. In LEIPZIG sind es nach Angaben der Stadt im Rahmen der Notbremse etwa 190 - nicht alle wurden aber zur Anzeige gebracht. In Leipzig soll an Pfingsten zusätzliches Personal des Ordnungsamtes kontrollieren. Neben den Kontaktbeschränkungen werde besonders die Einhaltung der Hygieneregeln in der Gastronomie kontrolliert, hieß es. In Dresden sind dort keine verstärkten Kontrollen geplant.