+++ Corona-Update +++ Maas für baldige Aufhebung aller Corona-Einschränkungen

In knapp 50 Kreisen lag die Inzidenz noch höher als 10, Schlusslicht ist der Landkreis Lichtenfels in Bayern mit 46,4. Bei den Bundesländern ist die Inzidenz in Sachsen-Anhalt an niedrigsten (1,9), in Hamburg an höchsten (10,0). Die bundesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, gab das RKI am Montag mit 5,6 an.