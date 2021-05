+++ Corona-Update +++ Merkel: Corona-Impfung für Jüngere soll schnell kommen

Die Debatte über Lockerungen für Geimpfte und Genesene geht weiter. Die Bundesregierung bereitet dazu eine Verordnung vor. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält es bei gutem Willen aller Beteiligten für möglich, dass sie Ende nächster Woche mit der Bundesratssitzung am 7. Mai abgeschlossen sein kann. In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Bundesländer wie das Saarland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern schon ihre eigenen Wege gegangen und haben Verordnungen bereits entsprechend angepasst. (Mehr dazu lesen Sie hier: In diesen Bundesländern gibt es schon Erleichterungen für Geimpfte)



Die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx, betonte in der „Rheinischen Post“, die Gleichstellung von Geimpften, Getesteten und Genesenen sei „ethisch unproblematisch“. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag), aus medizinischer Sicht gebe es keinen Grund, Menschen mit dem vollen Corona-Impfschutz weiterhin in ihren Freiheiten zu beschränken.



Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen riet dazu, die Verordnung erst Ende Mai zu erlassen. „Ich finde es verfrüht, mitten in der dritten Welle, während die Intensivstationen so ausgelastet sind wie nie zuvor in dieser Pandemie, erneut alle Aufmerksamkeit auf Öffnungen und Ausnahmen für Geimpfte und nicht zuerst auf konsequenteren Schutz zu richten“, sagte Dahmen der „Rheinischen Post“.



Spahn hält es allerdings für erforderlich, dass auch Geimpfte weiterhin die Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. Wer geimpft sei, erkranke zwar nicht, könne das Virus aber durchaus in sich tragen und weitergeben, sagt Spahn in Hamburg. Dies gelte aber allenfalls für eine Übergangsphase. „Diese Maske ist unheimlich nervig“, räumt der CDU-Politiker ein. Aber für ein paar weitere Wochen und Monate halte er dies für zumutbar, um die dritte Welle zu brechen.