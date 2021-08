+++ Corona-Update +++ Politiker sprechen sich gegen erneuten Lockdown in Deutschland aus

Laut Zahlen der Stadt haben rund 74 Prozent der Erwachsenen in der Metropole mit rund 8,5 Millionen Einwohnern mindestens eine Impfdosis erhalten. Die Delta-Variante des Virus hat auch in New York zu einem Anstieg der Fallzahlen und bisher einem leichten Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt. In den zurückliegenden sieben Tagen wurden von der Stadt täglich knapp 1800 Infektionen mit dem Virus bestätigt, laut Zahlen der New York Times gab es in der vergangenen zwei Wochen sogar täglich rund 2140 bestätigte neue Fälle.