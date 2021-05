+++ Corona-Update +++ WHO-Chef fordert Impfstoff für ärmere Länder statt für Kinder

Hingegen forderten Wissenschaftler, Gesundheitsexperten und Gewerkschaften in einem Brief an Premierminister Boris Johnson, die Maskenpflicht frühestens am 21. Juni aufzuheben, wenn die Regierung alle Corona-Restriktionen beenden will. Die Maßnahme sei ein „zentraler Teil“ der Virus-Kontrolle in Schulen. Diese „notwendigen Schutzmaßnahmen“ aufzuheben, werde Konsequenzen „für die Gesundheit unserer Kinder, ihrer Eltern sowie ihrer Gemeinden“ haben.