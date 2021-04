+++ Corona-Update +++ Zwölf Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft

Die allermeisten Unternehmen in Deutschland ziehen laut Arbeitgeberverband BDA bei den geplanten Corona-Tests für Mitarbeiter mit. In 80 bis 90 Prozent der Firmen sei dies bereits möglich oder stehe unmittelbar bevor, teilte der BDA am Dienstag mit. Die Spitzenverbände der Wirtschaft hatten ihre Mitglieder vor knapp einem Monat aufgerufen, auf freiwilliger Basis Angebote zu machen, um in der dritten Welle der Coronavirus-Pandemie eine höhere Sicherheit in Büros zu gewährleisten.