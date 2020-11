+++ Live: KPMG und EY sollen aussagen +++ Verfolgen Sie den Wirecard-Ausschuss hier im Liveblog

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal soll am Donnerstag mit einer Aussage von KPMG Fahrt aufnehmen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte ein Sondergutachten zu Vorwürfen gegen das frühere Dax-Unternehmen angefertigt. „Der Druck auf EY wird nach der KPMG-Aussage massiv steigen“, sagte SPD-Politiker Jens Zimmermann der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.



In dem Finanzskandal stehen vor allem die Wirtschaftsprüfer von EY unter Druck, die nicht vor dem Ausschuss aussagen wollen. Sie hatten jahrelang die Bilanzen des Zahlungsabwicklers testiert, obwohl es immer wieder Vorwürfe zu Ungereimtheiten gab.



Während der Ausschusssitzung am Donnerstag berichten unsere WirtschaftsWoche-Redakteure hier in einem Newsblog live von vor Ort: