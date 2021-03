++++ Liveblog ++++ BaFin-Mitarbeiter im Zeugenstand: Was im Wirecard-Ausschuss gesagt wird

Im Wirecard-Skandal werfen Kritiker der BaFin vor, den milliardenschweren Bilanzbetrug des Zahlungsabwickler viel zu spät erkannt und in dem Fall weitgehend versagt zu haben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der in dem Fall selbst in der Kritik steht, hatte infolge des Skandals BaFin-Chef Felix Hufeld im Januar vor die Tür gesetzt.