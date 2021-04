++++ Liveblog ++++ Doro Bär im Wirecard-Ausschuss: „Jeder will mal die Bundeskanzlerin kennenlernen“

Am Donnerstag soll dann Finanzminister Olaf Scholz befragt werden. In Bezug auf dessen Befragung hatte Finanzpolitiker Matthias Hauer (CDU) kommentiert: „Die festgestellten Versäumnisse laufen an einer zentralen Stelle zusammen, das ist die BaFin, und damit stellt sich auch die Frage der politischen Verantwortung von Olaf Scholz und von seinen Staatssekretären.“ Hauer kritisierte aber auch Scholz persönlich: „Wir erleben einen Finanzminister, der bei der Aufklärung auf der Bremse steht. Wir bräuchten eigentlich jemand, der aufs Gaspedal tritt.“ Der FDP-Abgeordnete Florian Toncar will von Scholz vor allem wissen, welche Entscheidungen er als Finanzminister im Zusammenhang mit Wirecard traf – und wo er sich warum nicht einmischte. Erst dann könne man seine Rolle politisch bewerten.