++++ Liveblog ++++ Merkel im Wirecard-Ausschuss: „Im Rückblick stellt sich die Sache anders dar“

von Benedikt Becker und Volker ter Haseborg 23. April 2021

Angela Merkel im Wirecard-Untersuchungsausschuss Bild: REUTERS Bild:

Es ist die Woche der Mächtigen im Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal. Am Freitag wird Angela Merkel in den Zeugenstand geladen. Die Kanzlerin wird sich unangenehmen Fragen stellen müssen – unter anderem zu einer ihrer China-Reisen. Live vor Ort dabei: unsere Reporter. Sie berichten über die aktuellen Entwicklungen in diesem Liveblog.