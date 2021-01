+++ Liveblog +++ „Was für schlechte Investoren Finanzaufseher sind, die noch Wirecard-Aktien kauften als Marsalek Koffer packte“

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal tagte am Donnerstag und Freitag erneut.



Am Donnerstag stand unter anderem der frühere Finanzvorstand des Zahlungsabwicklers, Alexander von Knoop, auf der Zeugenliste. Gegen ihn laufen drei Ermittlungsverfahren der Münchner Staatsanwaltschaft, in denen er als Beschuldigter geführt wird. Für Freitag waren unter anderem die Münchner Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl, die unter anderem gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun wegen Betrugs ermittelt, und der Hedgefonds-Manager und Wirecard-Finanzinvestor Matthew Earl vor den Ausschuss geladen.



Während der Ausschusssitzung berichteten unsere WirtschaftsWoche-Redakteure hier in einem Newsblog live von vor Ort: