++++ Liveblog ++++ Was hat Merkel mit dem Bilanzskandal bei Wirecard zu tun?

Am Freitag steht Bundeskanzlerin Angela Merkel Rede und Antwort. Sie wird befragt, weil sie sich – wohl beeinflusst von Theodor zu Guttenberg – bei einer China-Reise für Wirecard einsetzte. „Deswegen würde ich sie jetzt auch nicht für die Hauptverantwortliche für Behördenversagen halten“, sagte Toncar. Ihr Einsatz sei für Wirecard aber Gold wert gewesen. Unbeabsichtigt habe Merkel zu einer Verlängerung der Scharade beigetragen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde am Tag zuvor mehr als neun Stunden befragt. Auch bei Merkel habe man viel Zeit, ließen die Abgeordneten vor den Befragungen durchblicken. Es wird allerdings damit gerechnet, dass sie lange nicht so umfassend befragt wird wie der Vizekanzler.