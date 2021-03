+++ Liveblog +++ Was heute passiert: Live aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss

Am Donnerstag soll zunächst Wirecards ehemaliger Chef-Buchhalter Stephan von Erffa vor den Abgeordneten aussagen. Er sitzt ebenso wie Braun in Untersuchungshaft. Der zweite Promi-Zeuge am Donnerstag ist Wirecards ehemaliger Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann. Er wurde im Juni 2019 in das Gremium gewählt. Besonders spannend wird sein, wie sich eine ehemalige Analystin der Commerzbank, Heike Pauls, positioniert. Auch sie ist für Donnerstag geladen.



Fast den gesamten Freitag hat der Untersuchungsausschuss für EY blockiert. Unter anderem soll Hubert Barth, der ehemalige Deutschlandchef von EY, aussagen. Mehr über die Bedeutung der einzelnen Zeugen, lesen Sie hier.