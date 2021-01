+++ Liveblog +++ Was im Wirecard-Ausschuss gesagt wurde

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal tagt am Donnerstag und Freitag erneut, die Beweisaufnahme ist noch lange nicht abgeschlossen.



Am Donnerstag stand unter anderem der frühere Finanzvorstand des Zahlungsabwicklers, Alexander von Knoop, auf der Zeugenliste. Gegen ihn laufen drei Ermittlungsverfahren der Münchner Staatsanwaltschaft, in denen er als Beschuldigter geführt wird.



Während der Ausschusssitzung berichteten unsere WirtschaftsWoche-Redakteure hier in einem Newsblog live von vor Ort: