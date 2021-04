++++ Liveblog zum Wirecard-Ausschuss ++++ „Wenn Marsalek das gemacht haben sollte, dann gnade ihm Gott“

Neue Runde im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages: An diesem Donnerstag wollen die Abgeordneten klären, welche Rolle Geheimdienste in der Wirecard-Story spielen. (Mehr dazu lesen Sie auch hier: Fall Wirecard – das Rätsel um die Geheimdienst-Kontakte)



Um 10 Uhr erstattete der vom Ausschuss eingesetzte Sonderermittler, der ehemalige Berliner Justizsenator und grüne Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wieland, den Abgeordneten Bericht. Er soll insbesondere die Rolle der Nachrichtendienste im Fall Wirecard untersuchen. Diese Sitzung war nicht öffentlich.



Ab 12 Uhr sollen nacheinander gleich zwei ehemalige Geheimdienstkoordinatoren der Bundesregierung als Zeugen vernommen werden: Bernd Schmidbauer und Klaus-Dieter Fritsche. Beide standen in Kontakt mit Wirecard. Fritsche war als Lobbyist für den Zahlungsabwickler unterwegs, ließ seine Kontakte zum Kanzleramt spielen. Schmidbauer traf den mittlerweile flüchtigen Wirecard-Manager Marsalek und unterhielt Kontakte zu ehemaligen Agenten, die für Wirecard tätig waren, ja sogar Marsalek zu dessen spektakulärer Flucht verholfen haben sollen.



Lesen Sie die Entwicklungen im Wirecard-Ausschuss im Überblick nach: