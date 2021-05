++++ Liveblog zum Wirecard-Ausschuss++++ „Wenn Sie so weitermachen, wird es dieses Unternehmen in Deutschland nicht mehr lange geben“

Erster Zeuge ist am Vormittag der Wirtschaftsprüfer Christian Muth von EY. EY hatte die Bilanzen von Wirecard mehr als zehn Jahre lang geprüft und den Milliardenbetrug erst viel zu spät bemerkt. Vor allem für Anleger, die mit Wirecard-Aktien viel Geld verloren haben, ist der Auftritt von Muth interessant – sie hoffen, über Schadenersatzklagen Geld von EY zurückzubekommen.



Zweiter Zeuge ist der ehemalige Wirecard-Anwalt Franz Enderle. Er hatte im Februar 2019 die Münchner Staatsanwaltschaft mit Informationen über eine angebliche Erpressung von Wirecard versorgt. Die Informationen waren an die Bafin weitergeleitet worden - die dann schließlich ein Leerverkaufsverbot auf Wirecard-Aktien verhängte. Dies wurde von Anlegern und Investoren als staatliches Gütesiegel für Wirecard interpretiert – der Zahlungsabwickler konnte weiter Geld einsammeln. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Informationen von Enderle höchst unseriös waren. Die Abgeordneten haben da sicher einige Fragen an den Münchner Rechtsanwalt.