+++ Newsblog zum CDU-Parteitag +++: „Jens Spahn hat immer Beinfreiheit“

Einen gravierenden Kurswechsel hält Günther nicht für nötig, wohl aber kleine Korrekturen. „Die CDU sollte überhaupt nicht nach rechts rücken, sie ist in der Mitte genau richtig aufgehoben. Ich glaube, dass wir in einigen Bereichen unsere konservativen Wurzeln deutlicher präsentieren können. Das ist in den Bereichen innere Sicherheit, in der Bildungspolitik“, erklärte Günther, der auch auf die Bedeutung des liberalen Flügels hinwies.