Die Reallöhne in Deutschland sind im ersten Quartal wieder kräftiger gestiegen. Sie erhöhten sich um durchschnittlich 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. In den beiden Vorquartalen war das Plus mit 0,5 und 0,7 Prozent deutlich kleiner ausgefallen. „Damit liegen die Reallöhne seit dem ersten Quartal 2014 ununterbrochen über dem jeweiligen Vorjahresniveau“, erklärten die Statistiker.