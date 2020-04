100-jähriges Jubiläum Wie konnte die Einkommensteuer so unfair und kompliziert werden?

Heute ist es 100 Jahre her, dass erstmals in Deutschland auf gesamtstaatlicher Ebene eine Einkommensteuer eingeführt wurde. Am 14. April 1920 ist das Reichseinkommensteuergesetz in Kraft getreten, das unser Steuersystem maßgeblich geprägt hat. Heute ist unverkennbar, dass unser Steuerrecht über die Jahre immer bürokratischer und ungerechter geworden ist.

Aber zurück zu den Anfängen: Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es kurzzeitig eine Einkommensteuer in Ostpreußen, die auf den Reformer Freiherr vom Stein zurückgeht. Im Jahr 1872 schlug der liberale Reichstagsabgeordnete Eugen Richter eine einheitliche Einkommensteuer für das neu gegründete Kaiserreich vor. Die erste progressive Einkommensteuer Deutschlands wurde ebenfalls von einem Liberalen eingeführt: Unter dem preußischen Finanzminister Johannes von Miquel reichten die Steuersätze ab 1891 von einem Eingangssteuersatz von 0,6 Prozent bis zu einem Spitzensteuersatz von 4 Prozent – zuzüglich kommunaler Zuschläge.