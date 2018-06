Der Super-Stur-Minister

Horst Seehofer wollte ein „Superministerium“ und ist nun zuständig für innere Sicherheit, Terrorismus, Bau und „Heimat“. Nicht nur beim Baukindergeld gibt der CSU-Chef mächtig Gas. Die ersten seiner Asyl-Ankerzentren will er am liebsten schon im Spätsommer eröffnen. In der Affäre um Missstände im Asyl-Bundesamt gibt er den Chefaufklärer. Im Streit um die Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze will sich der 68-Jährige Merkels Vorgaben nicht beugen. Wie weit wird er den Machtkampf treiben?

Bild: dpa