1000 Meter Distanz zu Wohnhäusern Windkraft-Freunde sehen in der Abstandsregel eine „Überlebensfrage“

Klare Worte auch von der sächsisch-anhaltinischen Energieministerin Claudia Dalbert: „Ich halte nichts von starren Abstandsregelungen“, sagt sie. Der Vorschlag im Kohleausstiegsgesetz sei „das Ende des Ausbaus der Windenergie an Land“.

So ein breiter Sturm der Entrüstung ist selten. In dieser Woche bekam Altmaier außerdem Post von sechs Verbänden (darunter BDI, BDEW, DGB und VKU), die in einem offenen Brief eindringlich warnten: Der Ausbau der Erneuerbaren Energien auf 65 Prozent der Stromerzeugung bis 2030 könne so nicht gelingen. Und damit noch nicht genug.



Aus der Niedersächsischen Regierung heißt es, möglichst solle es erst „gar nicht zu einer pauschalen Abstandregelung kommen“. Dies sei das „falsche Signal für die Windenergiebranche, für die Energiewende und für den Klimaschutz“. Thüringens Energieministerium unterstreicht, die Regelung „trägt nicht zu einer guten Balance von Ausbau und Akzeptanz bei, sondern geht zu Lasten des Ausbaus, ohne die Akzeptanz zu stärken“. Und nach Schätzungen des Fachressorts in Rheinland-Pfalz müsse mit einem Verlust von 20 bis 50 Prozent der bundesweit verfügbaren Flächen für den Ausbau von Windkraftanlagen gerechnet werden. Ähnliche Zahlen nennen die Verbände.