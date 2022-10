12 Euro Mindestlohn Die versteckten Tücken des Mindestlohns

„Dass nichts passiert ist, stimmt so nicht“, beharrt Thum – und verweist darauf, dass seine frühe Untersuchung auf Beschäftigungsverluste abstellt. Was nach worteklaubender Pedanterie klingt, rechtfertigt durchaus den Unterschied: „Minijobs sind deutlich eingebrochen“, erklärt der Ökonom – also die Beschäftigungsverhältnisse, die besonders vom Mindestlohn betroffen sind. Gingen vor Einführung der Lohnuntergrenze noch 5,4 Millionen Menschen ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nach, waren es 2019, vor Beginn der Coronapandemie, noch etwa 4,9 Millionen Menschen. Die Pandemie hat die Anzahl der Minijobs dann bis 2021 noch einmal auf das Tief von fast 4,4 Millionen gedrückt.



Thum nennt einen weiteren Punkt: Viele Anpassungen hätten nicht darüber stattgefunden, dass Unternehmen Mitarbeiter entlassen hätten, sagt er, sondern dadurch, „dass sie deren Arbeitsstunden nach unten angepasst haben“. Wenn Firmen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten senken, nimmt das Arbeitsvolumen ab. Gesamtwirtschaftlich entspricht das einem Beschäftigungsabbau. Zudem, sagt Thum, verfehle die Politik so ihr zentrales Ziel: Wenn Menschen zu höherem Lohn weniger Stunden arbeiten, steige das Einkommen der Bedürftigsten nicht. Der Volkswirt jedenfalls erwartet, dass ein deutlich höherer Mindestlohn von zwölf Euro beide Entwicklungen verfestigt: den Abbau von Minijobs und von Arbeitsstunden. Zumal in einer derzeit schwierigen Wirtschaftslage.